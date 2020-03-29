Ученый назвал главную ошибку Испании в ситуации с коронавирусом

Ученый назвал главную ошибку Испании в ситуации с коронавирусом
“Тот факт, что я вчера был здоров, не означает, что сегодня я не заболел”, - подчеркнул Северинов. Фото: Pixabay

Доктор биологических наук Константин Северинов заявил, что испанские власти просчитались, когда решили тестировать на коронавирус всех граждан подряд. Такая ошибка, по мнению ученого, является главной.

Он подчеркнул, что брать пробу следовало только у тех, у кого уже проявились симптомы заражения. Как сообщает RT, специалист добавил, что в России достаточно лабораторий, которые могли бы проводить необходимые анализы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пскове зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. у мужчины были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

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