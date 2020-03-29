В Пскове зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции

В Пскове зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции
У были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Псковской области зафиксирована смерть от коронавирусной инфекции. Мужчина стал первым в области пациентом, кто умер от нового вируса.

Как сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, у пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Отметим, на сегодняшний день в Псковской области шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, еще у пяти — предварительно положительный результат теста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве.

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