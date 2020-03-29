На Филиппинах разбился самолет с врачами

На Филиппинах разбился самолет с врачами. Воздушное судно направлялось в Токио.

Самолет авиакомпании Lion Air загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы. После этого произошел взрыв.

Как сообщили РИА Новости, на борту находились шесть пассажиров (в том числе гражданин Канады, которому требовалось лечение) и два члена экипажа. Все они погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал главную ошибку Испании в ситуации с коронавирусом. По его мнению, местные власти просчитались, когда решили тестировать на коронавирус всех граждан подряд.