Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни. Фото: Pixabay

Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Его не стало в воскресенье, 29 марта, на 67-м году жизни.

Печальную новость опубликовал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в последний год Валентин Павлович тяжело болел. Он также выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Горбунов 25 лет руководил Мосгоризбиркомом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Филиппинах загорелся самолет на взлетно-посадочной полосе, а после произошел взрыв. Все, кто был на борту, погибли.

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