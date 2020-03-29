Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Его не стало в воскресенье, 29 марта, на 67-м году жизни.

Печальную новость опубликовал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в последний год Валентин Павлович тяжело болел. Он также выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Горбунов 25 лет руководил Мосгоризбиркомом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Филиппинах загорелся самолет на взлетно-посадочной полосе, а после произошел взрыв. Все, кто был на борту, погибли.