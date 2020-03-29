В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

К дому приехали врачи в защитных костюмах.
Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Сертолово LOVE CITY». Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину. По предварительным данным, у нее подозревают коронавирус.
«По слухам увезли женщину, подъезд дезинфицируют»,
— говорится в посте.
В Роспотребнадзоре, комментируя информацию, заявили, что подтвержденных случаев заболевания нет. Все, кого забрали из Сертолово, имеют симптомы ОРВИ и вступали в контакт с прибывшими из заграницы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом рано или поздно обязательно завершится