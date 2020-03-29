Китайский медик рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при пандемии

Китайский медик рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при пандемии
Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Есть несколько мер предосторожности, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает издание «Хуаньцю шибао», цитируя фармацевта аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайина. Он рассказал, что не всегда достаточно помыть руки и носить маску во время распространения коронавируса. Эксперт рекомендует хотя бы раз в день промывать нос, ведь он является «воротами» дыхательных путей. Для этого достаточно воспользоваться водой, температура которой близка к температуре тела. Он также напомнил, что не нужно сильно запрокидывать голову, чтобы она не попала внутрь.

Хайин не рекомендует использовать ватные палочки, потому что они раздражают слизистую.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи смогут выходить на улицу только при наличии спецпропуска. Так, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Нововведение будет действовать с 30 марта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гигиена коронавирус медик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы поражаются ценам на гречку
Эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России
В Пушкине строят инфекционный блок для больных коронавирусом
Китайский медик рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при пандемии
Санкт-Петербургу может не хватить экспресс-тестов для своевременной ...
«Убейтесь об стенку»: Гузеева обругала матом москвичей, гуляющих ...
В Сочи сократили все пассажирские перевозки
«Целую и обнимаю вас»: Вера Брежнева удивила поклонников глубоким ...