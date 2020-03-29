Китайский медик рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при пандемии

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Есть несколько мер предосторожности, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает издание «Хуаньцю шибао», цитируя фармацевта аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайина. Он рассказал, что не всегда достаточно помыть руки и носить маску во время распространения коронавируса. Эксперт рекомендует хотя бы раз в день промывать нос, ведь он является «воротами» дыхательных путей. Для этого достаточно воспользоваться водой, температура которой близка к температуре тела. Он также напомнил, что не нужно сильно запрокидывать голову, чтобы она не попала внутрь.

Хайин не рекомендует использовать ватные палочки, потому что они раздражают слизистую.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи смогут выходить на улицу только при наличии спецпропуска. Так, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Нововведение будет действовать с 30 марта.