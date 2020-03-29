Крутой обвинил Собчак в дешевом хайпе на коронавирусе

Продюсер возмутился после того, как телеведущая заявила о заражении инфекции на дне рождении сестры Крутого.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем продюсер Игорь Крутой рассказал в интервью для «Московского Комсомольца». Он, комментируя слова телеведущей Ксении Собчак о коронавирусе, заявил, что это похоже на месть. Крутой считает, что она обиделась из-за отсутствия приглашения на мероприятие. Знаменитость отмечает, что из-за поста Собчак вся жизнь словно разделилась на «до» и «после» – она написала, что все гости «поперезаражались», подняла шум на весь мир и все это якобы ради пиара.

«Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно»,

— убежден продюсер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии. Во время одиночной прогулки звезда отказалась от защитной маски, но обезопасила руки с помощью перчаток. Собчак погуляла рядом с пустынной детской площадкой.