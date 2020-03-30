ИТМО отправил на карантин известные памятники Петербурга

Петербургский университет ИТМО необычным способом напомнил местным жителям о необходимости самоизоляции, создав серию картинок с городскими памятниками без персонажей.

Так, на «самоизоляцию» ИТМО отправил Петра I, Атлантов с портика Нового Эрмитажа, знаменитых петербургских Сфинксов, Михаила Кутузова с памятника у Казанского собора и других. Так университет призвал горожан не выходить из дома без необходимости и переходить в «онлайн».

«Придет время, и мы снова все вместе прогуляемся у Медного всадника. А пока берегите себя и своих близких», — написали на сайте ИТМО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-трансляции театров Петербурга посмотрело более 2 млн человек. При этом смотрели спектакли не только петербуржцы, но и люди из других городов России, Калининграда, а также Прибалтики, Испании и Германии.