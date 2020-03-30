Ночью под Выборгом произошел пожар

В Выборгском районе Ленинградской области ночной пожар потушили за полтора часа, сообщили в региональном главке МЧС России.

Согласно данным спасателей, экстренные службы получили сообщение о вспыхнувшем доме в поселке Вещево в половину четвертого ночи в понедельник, 30 марта.

Восемь пожарных и две единицы техники направились на место происшествия. Площадь пожара в частном доме составила почти 50 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Огонь удалось потушить за полтора часа — в пять утра пожарные сообщили о полной ликвидации пожара. Сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за два часа потушили дом в массиве Восход в Кировском районе Ленобласти.