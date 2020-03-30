В России уточнили список товаров первой необходимости

В России уточнили список товаров первой необходимости
Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости. Фото: unsplash,com

В России уточнили рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Изменения утвердило правительство РФ.

Список состоит из 23 товаров. В новой версии конкретизирован перечень санитарно-гигиенических и туалетных принадлежностей. В него вошли медицинская маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага, а также стиральный порошок и прокладки.

Из пункта «детские товары» в отдельные категории выделили подгузники, пеленки для новорожденного, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочку и соску-пустышку.

Помимо этого, в список входят спички, дизельное топливо, товары для животных и другое. Подробнее с перечнем можно ознакомиться на сайте правительства.

Изменения в перечень товаров первой необходимости могут вносится на уровне регионов. В этом случае будет учитываться санитарно-эпидемическая ситуация на территории субъекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие специалисты составили список необходимы продуктов и вещей на случай карантина по коронавирусу.

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