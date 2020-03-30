Избитая мужем петербурженка скончалась в больнице

Полиция Кировского района Петербурга задержала 47-летнего мужчину. По предварительным данным, он избил свою жену, после чего та скончалась.

Женщина была госпитализирована из квартиры дома 74 корпус 4 по проспекту Маршала Жукова утром 28 марта. Состояние её медики оценивали как тяжелое.

В этот же день примерно в половине полуночи она скончалась на больничной койке, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция установила, что женщина и её супруг в ночь с пятницы на субботу вместе выпили. Около 6 утра между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина толкнул свою жену, из-за чего она упала на пол. Бригада скорой помощи забрала её примерно в 9:10.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина избил свою младшую сестру. В больницу её увезли в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости.