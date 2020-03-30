Ученые узнали идеальную температуру для активности COVID-19. Она характерна для типичной Петербургской весны.

Нужно дезинфицировать не только руки, но и различные поверхности. Фото: pixabay.com

Нужно дезинфицировать не только руки, но и различные поверхности. Фото: pixabay.com

В данный момент, в Северной столице -1 градус.

Температура в 4 градуса дает возможность коронавирусу чувствовать себя максимально комфортно в течение длительного периода. Если пространство не подвергается дезинфекции, активность вируса может спадать только через пару недель. Излишне высоки температуры COVID-19 не выдерживает — вирус теряет свою разрушительную силу, если находится при температуре +70 градусов в течение 5 минут.

Помимо этого, стало известно как вирус ведет себя на поверхностях и как долго там задерживается. С бумаги он исчезает уже через 3 часа, на одежде и дереве, подвергнутом обработке, он оставался максимум на несколько дней, на стекле вирус задерживается на 4 дня, а на пластике может спокойно жить целую неделю. Такие данные ученых из университета Гонконга опубликовал портал medRxiv.

Примечательно, что на внешней поверхности самого дефицитного товара на данный момент — медицинской маски, вирус может находиться до 7 дней. Поэтому маски следует менять как можно чаще, а многоразовые средства защиты нужно дезинфицировать максимально тщательно.

Сегодня, 30 марта, в Петербурге ожидается прохладная погода, максимально воздух прогреется до +2 градусов. Днем местами пройдет снег. Ветер умеренный, северо-западный и северный. Атмосферной давление днем немного повысится. Завтра, 31 марта, в городе на Неве ночью ожидается от -4 до -6 градусов, местами подморозит до -9. Днем столбик термометра максимально поднимется до +3 градусов. Осадки не ожидаются, на дорогах местами возможно гололедица. Давление будет немного понижаться. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что первым делом поражает коронавирус в организме человека.