Раненый в ягодицу мужчина сам дошел до больницы в Зеленогорске

Тяжело раненый в живот и ягодицу предприниматель пешком дошел до медучреждения в Зеленогорске, откуда его госпитализировали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло несколькими днями ранее, 27 марта. Подстанция скорой помощи Зеленогорска сообщила в полицию, что к ним обратился 28-летний петербуржец с ранением живота и левой ягодичной области, также у него повреждена селезенка. Пострадавший является индивидуальным предпринимателем. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный злоумышленник ранил мужчину ножом около дома №25 на проспекте Ленина в Зеленогорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деревенская вечеринка закончилась поножовщиной, задержан петербуржец.