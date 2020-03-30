В Ленобласти готовы к весенней метели

Снегопады ожидаются 1 апреля.

Дорожный комитет Ленинградской области поручил службам, которые контролируют состояние трасс региона, дать отпор надвигающейся непогоде.

Одновременно на линию во время буйства снежной стихии, готовятся выйти около 300 единиц специальной техники. Дороги с активным движением транспортных средств будут обрабатываться солевыми растворами, которые воспрепятствуют образованию льда на дорожном полотне. Речь идет о Колтушском шоссе, Выборгском шоссе и Дороге жизни. Об этом сообщает ГКУ «Ленавтодор».

Судя по прогнозам метеостанций, с понедельника, 30 марта, по среду, 1 апреля, температура будет колебаться в пределах от -4 до +6. Ожидается, что высота выпавшего снега составить до 7 см.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государство выделит 5 млрд рублей на дороги в Ленобласти.