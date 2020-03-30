Автор нетленного хита “I love Rock’n’Roll” скончался от коронавируса

Алану Меррилу было 69 лет.

О смерти певца сообщила его дочь Лора в своем аккаунте Facebook. Меррил умер от осложнений вызванных вирусом.

Девушка сообщила, что потеряла отца вчера, 29 марта. Она до последнего надеялась, что имя певца не появится в сводках новостей по столько печальной причине.

Указывая на собственный пример, девушка призвала всех быть сознательными и осторожными. Даже, если какой-то конкретный человек не думает о себе и выходит на улицу, ему стоит задуматься о других. Отметила девушка и то, что деньги не имеют никакого значения, когда сталкиваешься с такой серьезной угрозой. Всем кажется, что с ними трагедии не случится, но это происходит.

Алан Меррил родился в Нью-Йорке в 1951 году. Композиция «I love Rock’n’Roll была написана в 1975 году в соавторстве с коллегой по группе Arrows. Известна во всем мире песня стала после кавера Джоаны Джен, который певица записала в 1982 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса.