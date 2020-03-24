Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса

В 2000 году Лючия открыла первый в мире Музей ангелов. Фото: Wikipedia

В 2000 году Лючия открыла первый в мире Музей ангелов. Фото: Wikipedia

В возрасте 89 лет скончалась известная итальянская актриса Лючия Бозе, известная по фильмам итальянского неореализма 1950-х. Причиной смерти стал коронавирус COVID-19.

О смерти актрисы сообщило испанское издание El Pais. Лючия Бозе, снимавшаяся в кинокартинах Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Педро Альмодовара и других талантливых режиссёров, скончалась в понедельник, 23 марта, Мадриде.

Лючия Бозе известна по таким фильмам, как «Хроника одной любви», «Сатирикон», «Дама без камелий». Отметим, что в Испании, где находилась актриса на момент смерти, одна из самых опасных ситуаций по коронавирусу. В стране более 33 тысяч заразившихся, а умерших — свыше 2 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 602 человека.