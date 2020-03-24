В Италии за сутки от COVID-19 умерли 602 человека

В Италии второй день подряд снижается число жертв от коронавируса. Число смертельных случаев за этот период составило 602. Об этом рассказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в Италии число жертв от коронавирусной инфекции превысило 5,4 тысячи. При этом 7423 человека выздоровели.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.