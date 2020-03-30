В Петербурге обнаружили подпольное казино

Теперь в Приморском районе любителям нелегальных автоматов будет сложнее проигрывать свои деньги.

Узнать точный адрес местоположения незаконного игрового заведения удалось в конце февраля 2020 года. Позднее, 25 марта, сотрудники полиции провели обыски в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В ходе осмотра в квартире на Комендантской площади было обнаружено 27 игровых автоматов, стационарные компьютеры и другое оборудование для организации работы данного заведения.Все устройства были изъяты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию было доставлено трое человек, которые могут быть причастны к незаконной деятельности. Речь идет о двух мужчинах и одной женщине. Отмечается, что мужчины уже привлекались к ответственности в рамках уголовных дел. Предположительно, они были администраторам казино.

В отношении задержанных мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Одному из них оформили подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три женщины превратили квартиру на Фонтанке в подпольное казино.