Сайт-дубликат театра «Мюзик Холл» продавал билеты по завышенным ценам

Сайт-дубликат театра &#171;Мюзик Холл&#187; продавал билеты по завышенным ценам
Санкт-Петербургский Мюзик-Холл. Фото: Википедия

В Петербурге мошенники создали фальшивый сайт государственного театра «Мюзик Холл» и продавали на нем билеты по завышенным ценам.

Как сообщает прокуратура Петербурга, руководство театра «Мюзик Холл» заявило в надзорный орган о нарушении федерального законодательства. Проверка прокуратуры показала, что в Сети был создан дубликат сайта, на котором злоумышленники незаконно продавали билеты по завышенным ценам.

По результатам проверки правоохранители подали исковое заявление в Петроградский районный суд о блокировке данного сайта. Иск был удовлетворен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали майора полиции из-за мошенничества. Сотрудник правоохранительных органов и его подельник обещали мужчине помочь выкрутиться из сложной ситуации.

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