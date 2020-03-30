Сайт-дубликат театра «Мюзик Холл» продавал билеты по завышенным ценам

В Петербурге мошенники создали фальшивый сайт государственного театра «Мюзик Холл» и продавали на нем билеты по завышенным ценам.

Как сообщает прокуратура Петербурга, руководство театра «Мюзик Холл» заявило в надзорный орган о нарушении федерального законодательства. Проверка прокуратуры показала, что в Сети был создан дубликат сайта, на котором злоумышленники незаконно продавали билеты по завышенным ценам.

По результатам проверки правоохранители подали исковое заявление в Петроградский районный суд о блокировке данного сайта. Иск был удовлетворен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали майора полиции из-за мошенничества. Сотрудник правоохранительных органов и его подельник обещали мужчине помочь выкрутиться из сложной ситуации.