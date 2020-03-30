В Петербурге выявлено восемь новых случаев COVID-2019

Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в больницу Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в больницу Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Врачи подтвердили диагноз COVID-2019 у восьми жителей Петербурга за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, в России за сутки зафиксировано 302 новых случаев заражения новой инфекцией. Москва продолжает лидировать по числу новых случаев коронавируса. За день в столице вирус подтвердился у 202 человек.

Всего в России на сегодняшний день общее число заразившихся достигло 1836. Летальных исходов — девять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще две больницы Петербурга перепрофилируют из-за коронавируса. Речь идет о подразделении «Госпиталь для ветеранов войн» и «Городской многопрофильной больнице №2». Теперь туда будут отправлять пациентов с внебольничными пневмониями.