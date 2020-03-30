Еще две больницы Петербурга перепрофилируют из-за коронавируса

В данные учреждения будут отправлять больных с пневмонией.

Речь идет о подразделении «Госпиталь для ветеранов войн» и «Городской многопрофильной больнице №2». Теперь туда будут отправлять пациентов с внебольничными пневмониями. Всех госпитализированных граждан с подобным диагнозом будут проверять на коронавирус. Пациенты, которые лечились от заболеваний другого профиля, в зависимости от состояния, будут либо выписаны, либо переведены в другие больницы. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Для пульмонологического профиля Госпиталь для ветеранов будут выделены 225 коек. Учитывая, что в больнице порядка 1500 коек, больница по-прежнему будет оказывать помощь горожанам преклонного возраста.

В Городской многопрофильной больнице №2 в инфекционные перепрофилируют 1160 коек. Пациенты с офтальмологическими заболеваниями будут направлены в Городскую Мариинскую больницу, пациенты по профилю «торакальная хирургия» отправятся в Городскую Мариинскую больницу, Городскую Покровскую больницу и в ВМА имени С. М. Кирова. Некоторую часть больных, которые находятся в шоковом состоянии направят в ВЦЭРМ имени А.М Никифорова МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге учреждения Минздрава «разгрузят» городские больницы.