На Невском прохожие заметили мужчину с ножом, который угрожал убийством женщине

На Невском прохожие заметили мужчину с ножом, который угрожал убийством женщине
Мужчину задержали. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в центре города ножом угрожал убийством женщине.

Все произошло в субботу, 28 марта, около одного из домов на Невском проспекте. Конфликт между мужчиной и его знакомой произошел около 7:50. В ходе ссоры гражданин начал вести себя агрессивно, достал нож и стал угрожать женщине.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и Ленобласти, прохожие, увидев вооруженного мужчину, сразу же вызвали правоохранителей.

Прибывшие сотрудники обезоружили и задержали правонарушителя. Теперь мужчина будет объясняться перед полицейскими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Марата вооруженный мужчина угрожал убийством сотруднику магазина.

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