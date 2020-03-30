На Марата вооруженный мужчина угрожал убийством сотруднику магазина

Мужчина с ножом и пистолетом угрожал продавцу. Фото: pixabay

Мужчина с ножом и пистолетом угрожал продавцу. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцу магазина. Неизвестный размахивал ножом и газовым пистолетом.

Все произошло 28 марта в магазине на улице Марата. Правоохранителям поступил сигнал о том, что в помещении сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и Ленобласти, прибывшие росгвардейцы обнаружили на месте вооруженного мужчину. Он угрожал убийством продавцу.

Буйного посетителя задержали, а затем передали сотрудникам полиции. С места происшествия изъяты перочинный нож и газовый пистолет «Удар».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом. Он обвиняется в совершении 19 преступлений.