На начальника оперативного отдела одного из СИЗО Петербурга завели дело о взятке

Взятки он получал от заключенных.

Было установлено, что мужчина с июля 2018 постоянно получал денежное вознаграждение от арестованных, которые хотели улучшить свои условия пребывания в СИЗО. Всего за это время предприимчивый начальник насобирал 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено СК России по Санкт-Петербургу против начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки.

Вчера, 29 марта, подозреваемого в преступлении задержали прямо во время получения очередной взятки в размере 400 тысяч рублей.

В данный момент проводятся обыски в следственном изоляторе, изымаются вещи и документы необходимые для расследования.

Вопрос об предъявлении обвинения мужчине и избрания меры пресечения пока остается открытым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взятка за получение прав грозит жителю Петербурга сроком.