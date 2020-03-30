Ленобласть расскажет как учиться дома

Поможет в этом новый официальный канал в Telegram под названием «Дети дома. Дистанционное обучение в Ленинградской области».

Канал соберет в себе всю необходимую информацию для учащихся и членов и семьи, которая поможет в организации учебы во время пандемии COVID-19.

На данный момент, в сообществе опубликовали рекомендации Минпросвещения России, в котором рассказывается об организации дистанционной учебы, а также инструкцию по работе с порталом «Российская электронная школа». Помимо этого, в Telegram канале выложили все необходимые ссылки на ресурсы, которые помогут организовать обучение из дома учащимся колледжей и других учреждений по получению среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Опубликованы и другие различные ссылки, связанные с Ленобластью и образованием.

На канале будет часто публиковаться свежая и важная новости.

Сейчас все учреждения по получению образования Ленобласти находятся на каникулах с 30 марта по 3 апреля, согласно указу президента.

Учеба в удаленном формате начнется с 6 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение.