Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение

Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение
Учителя могут выбрать удобные онлайн-платформы либо давать ученикам задания, которые предусматривают самостоятельную работу с материалами. Фото: pixabay.com

Больше 21% учащихся школ в северной столице перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Общеобразовательные учреждения Петербурга работают в режиме свободного посещения с 16 марта. На сегодняшний день воспользовались вариантом безопасных уроков более 112 тысяч школьников. Об этом на рабочем заседании в четверг, 19 марта, рассказала глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Отметим, что решение о переводе детей на дистанционную форму обучения остается за родителями. Школа, в свою очередь, оставляет за собой право выбрать формат, в котором будут проходить удаленные занятия. Тем не менее, сейчас петербургские специалисты активно работают над улучшением технических возможностей портала дистанционного обучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вернувшийся из-за рубежа вице-губернатор Соколов не болен коронавирусом: тест показал отрицательный результат.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение коронавирус санкт-петербург школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мошенницу, которая скрывалась от правосудия 9 лет, ...
Сотрудник кафе на ж/д станции «Царское Село» украл у начальника ...
Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса
В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет
Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение
Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
У вернувшегося из отпуска вице-губернатора Петербурга не нашли коронавирус
Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции