Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение

Больше 21% учащихся школ в северной столице перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Общеобразовательные учреждения Петербурга работают в режиме свободного посещения с 16 марта. На сегодняшний день воспользовались вариантом безопасных уроков более 112 тысяч школьников. Об этом на рабочем заседании в четверг, 19 марта, рассказала глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Отметим, что решение о переводе детей на дистанционную форму обучения остается за родителями. Школа, в свою очередь, оставляет за собой право выбрать формат, в котором будут проходить удаленные занятия. Тем не менее, сейчас петербургские специалисты активно работают над улучшением технических возможностей портала дистанционного обучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вернувшийся из-за рубежа вице-губернатор Соколов не болен коронавирусом: тест показал отрицательный результат.