У вернувшегося из отпуска вице-губернатора Петербурга не нашли коронавирус

Тест на коронавирус у вице-губернатора Петербурга Максима Соколова отрицательный.

«Ему проведены тесты, которые отрицательные… Сейчас он проходит плановое обследование», — рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, сообщает РИА «Новости».

Эргашев отметил также, что Соколов сейчас находится в режиме самоизоляции в Боткинской больнице.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Петербурга Максим Соколов вернулся из отпуска, во время которого побывал в нескольких странах Шенгенской зоны, и лег в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина.

За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.