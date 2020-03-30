Во Всеволожске задержали мужчину, гуляющего с краденной камерой видеонаблюдения

Мужчина имел при себе камеру наружного наблюдения. Фото: pixabay

Мужчина имел при себе камеру наружного наблюдения. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения со здания медцентра.

Все произошло в воскресенье, 29 марта. Правоохранители увидели на Октябрьском проспекте в мужчину, который имел при себе камеру наружного наблюдения.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и Ленобласти, выяснилось, что данная камера незадолго до этого была похищена со здания медицинского центра, расположенного на этом же проспекте.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

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