В Петербурге полиция поймала троих потенциальных разносчиков коронавирусной инфекции

В Северной столице правоохранители выявили троих россиян, которые не соблюдали режим самоизоляции в целях борьбы с распространением новой инфекции, а также посещали общественные места.

Так, в городе поймали 36-летнего жителя Перми, который прилетел рейсом в Пулково. Мужчина 22 марта контактировал с заразившимся коронавирусом и был обязан самоизолироваться. Теперь нарушитель находится в санатории «Заря» в Репино.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по городу и Ленобласти, также на Ладожском вокзале задержали 35-летнюю женщину, которая приехала из Минеральных Вод. С 26 марта ее разыскивает Роспотребнадзор по Республике Карелия для того, чтобы поместить на карантин.

Другую нарушительницу сотрудники правопорядка нашли в поезде Петербург — Великий Новгород. У 24-летней петербурженки была повышена температура, но это не стало поводом отменять поездку.

По всем указанным фактам необходимые материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину признали виновным в надругательстве над гостьей.