Ургант назвал плюс ношения медицинских масок

Телеведущий сделал селфи и заявил, что ему нравится средство защиты.

Об этом стало известно 30 марта. Телеведущий Иван Ургант выложил новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На снимке запечатлен Ургант в лифте – на знаменитости надета медицинская маска. В подписи к посту телеведущий рассказал о плюсах ношения средства защиты – теперь не нужно красить губы.

Напоминаем, что эксперты советуют при выходе на улицу надевать медицинскую маску, которую нужно менять каждые два часа. Также допускается ношение самодельных масок – они не так эффективны, но с ними лучше, чем без них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант высмеял людей, которые в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса.