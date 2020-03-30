Ургант назвал плюс ношения медицинских масок

Ургант назвал плюс ношения медицинских масок
Артист поднял настроение подписчиков. Фото: Instagram

Телеведущий сделал селфи и заявил, что ему нравится средство защиты.

Об этом стало известно 30 марта. Телеведущий Иван Ургант выложил новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На снимке запечатлен Ургант в лифте – на знаменитости надета медицинская маска. В подписи к посту телеведущий рассказал о плюсах ношения средства защиты – теперь не нужно красить губы.

Напоминаем, что эксперты советуют при выходе на улицу надевать медицинскую маску, которую нужно менять каждые два часа. Также допускается ношение самодельных масок – они не так эффективны, но с ними лучше, чем без них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант высмеял людей, которые в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса.

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иван ургант медицинская маска
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