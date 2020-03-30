Рестораны Ольги Бузовой закрылись из-за неуплаты налогов

Рестораны Ольги Бузовой закрылись из-за неуплаты налогов
Рестораны Бузовой закрываются один за другим. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru

Сама артистка никак не комментирует крах бизнеса.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает «СтарХит». Рестораны певицы Ольги Бузовой закрылись – на официальном сайте заявлено, что из-за технических причин, но есть данные, согласно которым всему виной проблемы с налоговой.

Напоминаем, что первое заведение открылось в Москве, но спустя год так и не принесло своей владелице доходов. Позже открылась еще одна точка в столице и Санкт-Петербурге. В ноябре 2019 года департамент торговли и услуг отсудил у компании «Бузова Рест Компани» 100 тысяч рублей из-за нарушений при продаже алкоголя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова накричала на москвичей, которые жарят шашлыки, а не сидят дома. Певица рассказала, как готовилась весь день к карантину.

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