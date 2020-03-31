Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек

В Италии общее число заразившихся коронавирусом достигло 101 739. Об этом сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Новых случаев заражения — 1 648. Число смертельных случаев выросло на 812 человек — до 11 591, тех, кто выздоровел — на 1 590 (всего 14 620).

Италия занимает второе место по числу зараженных после США и лидирует по числу смертей.

Ранее в Департаменте заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше. Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.