Иностранцам в России продлят срок действий виз на 90 дней

Иностранцам, которые приехали в Россию на основании виз, автоматически продлят их срок действия на 90 дней из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.
В министерстве заявили, что визы будут продлены на 90 дней независимо от цели пребывания в стране.
Людям, приехавшим в Россию, в порядке, не требующем получения визы, также продлят срок пребывания, даже если он истек.
Напомним, 28 марта Россия закрыла границы для всех государств, включая Белоруссию. Ночью перестанут действовать автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Жесткие меры, предпринятые правительством РФ, связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.