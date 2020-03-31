Иностранцам в России продлят срок действий виз на 90 дней

Визы будут продлены на 90 дней независимо от цели пребывания в стране. Фото: Pixabay

Визы будут продлены на 90 дней независимо от цели пребывания в стране. Фото: Pixabay

Иностранцам, которые приехали в Россию на основании виз, автоматически продлят их срок действия на 90 дней из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.

В министерстве заявили, что визы будут продлены на 90 дней независимо от цели пребывания в стране.

Людям, приехавшим в Россию, в порядке, не требующем получения визы, также продлят срок пребывания, даже если он истек.

Напомним, 28 марта Россия закрыла границы для всех государств, включая Белоруссию. Ночью перестанут действовать автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Жесткие меры, предпринятые правительством РФ, связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.