Боеприпасы времен ВОВ нашли в Кировском районе

В хозяйственной постройке на территории одного из садовых участков в Кировском районе Ленобласти были обнаружены три старых стальных ящика, в которых находились предметы, напоминающие снаряды времён войны. Местные жители решили сообщить о своей находке в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники ОМОН. В ящиках оказались восемь миномётных мин калибра 50 мм и две ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1 — все времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии, сообщили в ГУ Росгвардии

Боеприпасы были оставлены под охраной полиции для дальнейшей передачи военным сапёрам. Их утилизируют на специальном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Кузьминского кладбища неподалеку от города Пушкин был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны.