В Кировске до смерти забили приезжего из Хабаровска

В Кировском районе Ленобласти найдено тело 45-летнего жителя Хабаровского края. По предварительным данным, он скончался в результате драки с собутыльником.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию вечером 30 марта поступило сообщение о драке в одной из квартир дома 5 по Новой улице в Кировске. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп мужчина. Погибший нигде не работает, в город он прибыл из Хабаровского края.

Жилье в Кировске хабаравчанин снимал вместе с 39-летним уроженцем Челябинской области. Как полагают правоохранители, мужчины решили вместе выпить и поругались. Конфликт между ними завершился дракой со смертельным исходом.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка в центре Петербурга закончилась ножевым ранением одного из оппонентов.