Во время кризиса у большинства россиян не оказалось сбережений

63,6% опрошенных россиян заявили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

63,6% опрошенных россиян заявили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Почти две трети жителей России оказались не готовы к кризисному периоду — у них нет накоплений, согласно результатам исследования научно-технического центра «Перспектива». За период с 26 февраля по 3 марта центр опросил 1500 жителей России.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные центра, 63,6% опрошенных россиян заявили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем почти 35% из них не хватает незначительной суммы.

Еще более 30% сообщили о нехватке незначительной суммы для того, «чтобы чувствовать себя комфортно». Хватает средств лишь у 33,3% респондентов. Еще 1,2% не определились с ответом.

Деньги на «черный день» откладывали лишь 36,4% россиян. Большая часть из них сообщила, что в случае потери зарплаты, они смогут прожить на свои накопления примерно полгода. Более 20% респондентов заявили, что их сбережений хватит лишь на месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти и бизнес Петербурга определили задачи на период коронавирусного кризиса.