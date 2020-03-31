Россияне скупают ноутбуки перед карантином

Рост продаж в штучном выражении в период с 16 по 22 марта составил 138% . Фото: Pixabay

Рост продаж в штучном выражении в период с 16 по 22 марта составил 138% . Фото: Pixabay

Участники рынка рассказывали, что россияне скупили рекордное число ноутбуков перед режимом самоизоляции.

Рост продаж в штучном выражении в период с 16 по 22 марта составил 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании GfK.

Рекордные темпы роста продаж заметны и в других категориях на рынке бытовой техники и электроники.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России могут столкнуться с нехваткой ноутбуков из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране. Постепенный переход на удаленную работу может спровоцировать повышенный спрос на портативные компьютеры, что, в свою очередь, может привести к их дефициту.