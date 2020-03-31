Из бюджета Петербурга на поддержку бизнеса из-за коронавируса выделят 4,5 млрд

Правительство Петербурга утвердило новые меры по поддержке экономики в связи с распространением коронавируса. На эти цели из бюджета выделят от 4,5 до 5 млрд рублей.

В первую очередь поддержка будет оказана отраслям, которые наиболее пострадали из-за антикоронавирусных мер. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов по итогам рабочего совещания с членами городского правительства.

Малый и средний бизнес в сфере культуры, образования, просвещения, выставочной деятельности, развлечений, физкультуры и спорта будет освобожден от арендной платы за второй квартал 2020 года. Речь идет об участках и помещениях, которые находятся в собственности города.

Малые и средние предприятия в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и туризма получат отсрочки по уплате аренды за второй и третий квартал 2020 года до конца этого года с последующей рассрочкой до 31 декабря. Мера распространяется только на объекты и участки, принадлежащие Петербургу.

Для всего гостиничного бизнеса будет на 50% снижен налог на имущество организаций.

Помимо этого, для малого и среднего бизнеса в 2020 году предусмотрена отмена уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогу. При этом предприниматели обязаны поддерживать заработную плату на уровне не менее 19 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как выживает малый и средний бизнес в Петербурге во время пандемии.