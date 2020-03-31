В Госдуму внесли законопроект о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму внесли законопроект о налоге на проценты по вкладам
Заседание Госдумы РФ. Фото: duma.gov.ru

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предлагает ввести налоги на доходы физлиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на сумму процентов по вкладом, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке ЦБ.

О планах по введению налога ранее объявил президент России Владимир Путин. Решение это он объяснил необходимостью пополнить бюджет в связи с нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Путин также предложил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на зарубежные счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге утверждены новые меры по поддержке экономики. На эти цели из городского бюджета будет выделено от 4,5 до 5 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вклады госдума коронавирус налоги налоги на проценты по вкладам ндфл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Беглов: в Петербурге за март обследовали 37 тысяч горожан
В Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом
Петербуржцев разворачивают на въезде в Кронштадт
Прокуратура оштрафовала петербурженку, которая незаконно попыталась стать ...
Экс-глава минздрава считает, что Италия не достигла пика по заражениям ...
Уровень самоизоляции в Петербурге достиг 3,5 баллов
Город потратит 13 млрд рублей на капремонт домов
На трассе Вологда — Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и ...