В Госдуму внесли законопроект о налоге на проценты по вкладам

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предлагает ввести налоги на доходы физлиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на сумму процентов по вкладом, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке ЦБ.

О планах по введению налога ранее объявил президент России Владимир Путин. Решение это он объяснил необходимостью пополнить бюджет в связи с нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Путин также предложил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на зарубежные счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге утверждены новые меры по поддержке экономики. На эти цели из городского бюджета будет выделено от 4,5 до 5 млрд рублей.