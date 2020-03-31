Скончался автор «Псковских ворот» Леонид Зорин

Писатель, поэт, драматург и сценарист Леонид Зорин ушел из жизни в возрасте 95 лет. О смерти Зорина сообщил его сын Андрей.

«Да, Леонид Генрихович скончался», — заявил Андрей Зорин РИА Новости. Леонид Зорин родился в 1924 году в столице Азербайджана — Баку. Его первые детские произведения были опубликованы, когда ему было десять лет.

Он получил высшее образование в Азербайджанском университете им. С.М. Кирова и второе в Литературном институте им. М. Горького.

Первая пьеса Зорина «Молодость» была поставлена в Малом театре в 1949 году. Одним из самых популярных фильмов по его пьесе стала картина «Покровские ворота».

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