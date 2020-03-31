Петербуржец стащил барсетку собутыльника и был задержан

На железнодорожной станции «Купчинская» у новосибирца, прибывшего в командировку, пропала барсетка. Он обратился к транспортным полицейским.

Мужчина обратился с просьбой отыскать его барсетку с деньгами и личными вещами. Заявитель рассказал, что работает на ж/д станции и живет в одном из служебных вагонов.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, выяснилось, что потерпевший познакомился с петербуржцем и пригласил его домой для распития алкоголя. На следующий день он обнаружил пропажу имущества.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенную барсетку. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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