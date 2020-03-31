Интернет-трафик в Ленобласти вырос в несколько раз

Интернет-трафик в Ленобласти вырос в несколько раз
Предполагается, что это связано с тем, что ленинградцы находятся дома на самоизоляции и работают из дома. Фото: pixabay

В Ленинградской области комитет цифрового развития зафиксировал резкий рост потребления интернет-трафика, сообщили в областном правительстве.

За последние две недели в Ленобласти общий объем потребленного трафика интернета с мобильных устройств вырос в три с половиной раза. Средний объем скачиваний и передачи данных вырос в полтора раза с середины марта.

Предполагается, что это связано с тем, что ленинградцы находятся дома на самоизоляции и работают из дома.

При этом в Петербурге отмечается падение интернет-трафика на 15%. Это могло произойти по причине того, что многие петербуржцы уезжают в Ленобласть на время карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростелеком» поднял цены на интернет в Петербурге.

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