«Ростелеком» поднял цены на интернет в Петербурге

Клиенты оператора связи подозревают, что это сделано по причине коронавируса.

Внезапное повышение цен компания объявила ростом затрат. Один из клиентов получил сообщение, где ему сообщалось, что цена меняется на сумму 20 рублей. На горячей линии оператор объяснила, что изменение — это именно повышение. Правда, назвала уже другую сумму — 30 рублей. Расхождения объяснять не стали, но сообщили, что повышение произошло не только на тарифе клиента. Об этом сообщает АБН.

В социальных сетях граждане в негативной форме отзываются на подобные меры. К тому же, повышает цены «Ростелеком» уже не первый раз за год.

Примечательно, что новость о повышение цены «Ростелеком» сообщил своим пользователь на следующий день после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны. В своей речи, глава государства сообщил, что в трудные времена необходимо поддержать людей и их доходы.

Руководит «Ростелекомом» бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский. В прошлом году чистая прибыль компании составила 16,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростелеком» без предупреждения повысил петербуржцам цены на интернет.