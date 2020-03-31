Въезд в Мурино из-за коронавируса патрулируют ДПС

Въезд в Мурино из-за коронавируса патрулируют ДПС
Дорожная полиция патрулирует въезд в Мурино. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Границы города Мурино Ленинградской области патрулируют экипажи ДПС. Дорожную полицию заметили местные жители днем во вторник, 31 марта.

«Поставили два ДПС около прокола. Останавливаю, общаются. Развернутых не видел», — рассказал один из очевидцев в группе «Инфраструктура Западного Мурино» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилистам на въездах раздают памятки. В них информируют о том, что в связи с выявлением коронавирусных больных передвижение местных жителей ограничивается данным населенном пунктом. Исключение составляют поездки на работу, в места командирования или по показаниям здоровья.

«Место работы может быть подтверждено справкой от работодателя, удостоверением о прохождении службы в организации и т.п.», — говорится в памятнике.

Водителям также напоминают о необходимости иметь удостоверение личность и документ, который подтверждает место проживания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса в Ленинградской области огородили детские и спортивные площадки.

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