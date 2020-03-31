Въезд в Мурино из-за коронавируса патрулируют ДПС

Границы города Мурино Ленинградской области патрулируют экипажи ДПС. Дорожную полицию заметили местные жители днем во вторник, 31 марта.
«Поставили два ДПС около прокола. Останавливаю, общаются. Развернутых не видел», — рассказал один из очевидцев в группе «Инфраструктура Западного Мурино» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобилистам на въездах раздают памятки. В них информируют о том, что в связи с выявлением коронавирусных больных передвижение местных жителей ограничивается данным населенном пунктом. Исключение составляют поездки на работу, в места командирования или по показаниям здоровья.
«Место работы может быть подтверждено справкой от работодателя, удостоверением о прохождении службы в организации и т.п.», — говорится в памятнике.
Водителям также напоминают о необходимости иметь удостоверение личность и документ, который подтверждает место проживания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса в Ленинградской области огородили детские и спортивные площадки.