В Петербурге поймали студентов-наркодилеров из Воронежа и Саратова

Полиция вышла на подозреваемых в сбыте наркотиков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция вышла на подозреваемых в сбыте наркотиков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские правоохранители выявили двоих студентов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Во время 20-летней уроженки Воронежа и 19-летнего саратовца нашли 27 свертков с веществом зеленого и белого цвета.

Обыскав их комнаты в общежитии, правоохранитель обнаружили вещество синтетического происхождения, весы, таблетки, столовые ложки с белым налетом.

Позже выяснилось, что у студентов были изъяты почти 50 грамм мефедрона и амфетамина. Им так и не удалось сбыть подготовленные наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков.