Петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и их хранение, в значительном размере). Фото: pixabay

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и их хранение, в значительном размере). Фото: pixabay

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Горожанин обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Все произошло в январе настоящего года в Центральном районе города. Согласно данным следствия, мужчина сбыл наркотическое вещество за 11 тыс. рублей лицу, участвовавшему в оперативном эксперименте, а после был задержан.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе обысков, проводимых в квартире обвиняемого, правоохранители обнаружили наркотическое средство массой 1,15 гр.

Уоловное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержали мужчину, гуляющего с краденной камерой видеонаблюдения.