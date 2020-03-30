Петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Горожанин обвиняется в незаконном обороте наркотиков.
Все произошло в январе настоящего года в Центральном районе города. Согласно данным следствия, мужчина сбыл наркотическое вещество за 11 тыс. рублей лицу, участвовавшему в оперативном эксперименте, а после был задержан.
Как сообщили в прокуратуре города, в ходе обысков, проводимых в квартире обвиняемого, правоохранители обнаружили наркотическое средство массой 1,15 гр.
Уоловное дело направлено в Куйбышевский районный суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержали мужчину, гуляющего с краденной камерой видеонаблюдения.