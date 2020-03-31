Сидим дома: Петербург вышел в лидеры по самоизоляции

Санкт-Петербург вошел в пятерку лучших городов России, жители которых ответственно соблюдают самоизоляцию. Северная столица обгоняет даже Москву.

Сейчас Петербург находится в «зеленой» зоне, то есть распространение нового типа коронавируса в городе значительно затруднено.

Общественный транспорт Петербурга в последнее время становится менее востребованным. По сравнению с рабочим днем в марте прошлого года, пассажиропоток в метрополитене упал на 79%, автобусах — на 84%, электричках — на 75%, в Пулково — на 64%.

Во время часа пика дорожный трафик в Петербурге снизился на 75-85%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень самоизоляции в Петербурге достиг 3,5 баллов.