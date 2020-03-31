Коронавирус до тюрьмы доведет

До семи лет лишения свободы предусмотрено законом об уголовной ответственности за нарушение карантина, который принят сегодня сразу в трех чтениях Госдумой РФ. Власти намерены жестко бороться с нарушителями «самоизоляции», так как считается, что эта мера позволит избежать в России повальной эпидемии коронавируса.

Планируется, что наблюдение за гражданами будет серьезным: во-первых на улицах уже устанавливают тысячи камер с системой опознавания лиц, в0-вторых с 3 апреля нарушители режима самоизоляции будут получать СМС-уведомления о своем нарушении и с требованием вернуться домой. Отследить нарушителя позволит геолокация устройств, которая работает даже если смарфон будет выключен.

Власти не шутят. В Брянске уже возбудили уголовное дело против обвиняемого в заражении четырех человек коронавирусом. По данным местного штаба по борьбе с пандемией обстоятельства таковы: мать с сыном вернулись из Испании и, несмотря на предупреждение о необходимости карантина, стали проживать вместе с двумя родственниками. Позднее выяснилось что и мать и сын больны коронавирусом, они заразили еще четыврех человек.

В Крыму также возбудили уголовное дело против гражданина, который нарушив карантин заразил другого человека. Также в Крыму возбудили дело против четырех человек, которые напали на полицейских в ответ на их требование соблюдать карантин.

На фоне жестких требований по самоизоляции активизировались и мошенники. В Москве уже есть случаи, когда некие люди в форме охранников вымогали с прохожих деньги «за нарушение карантина».