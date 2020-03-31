В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

Сейчас цены на бензин в Европе ниже, чем в России - не менее чем на 6-8 тыс. рублей за тонну. Фото: pixabay

Сейчас цены на бензин в Европе ниже, чем в России - не менее чем на 6-8 тыс. рублей за тонну. Фото: pixabay

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть. Подобное уже происходило в 90-х годах, когда страна не могла в полной мере обеспечить свое производство.

Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты считают, что стране не сможет избежать резкого увеличения импорта, если власти не примут экстренных мер. По данным источников издания, российские компании не имею возможности снизить цены, поскольку должны выплачивать отчисления в бюджет по демпферу.

Сейчас цены на бензин в Европе ниже, чем в России — не менее чем на 6-8 тыс. рублей за тонну. При нынешнем курсе рубля и НДС в России цены на бензин составят 37 тыс. рублей за тонну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин.