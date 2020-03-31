В МВД назвали способы мошенничества с жильем в России

За прошлый год в России зафиксировано более 5,3 тыс. случаев мошенничества с жильем. Фото: pixabay

За прошлый год в России зафиксировано более 5,3 тыс. случаев мошенничества с жильем. Фото: pixabay

В МВД России рассказали, что в большинстве случаев мошенники выбирают своих жертв среди социально незащищенных граждан. Речь идет о пожилых людях и инвалидах.

Как сообщает «Ридус», ссылаясь на ведомство, аферы с недвижимостью в основном случаются в крупных городах. Организованные группы придумывают легенду и роли для каждого. Зачастую злоумышленники склоняют жертву на свою сторону при помощи алкоголя и наркотиков.

Среди самых распространенных способов мошенничества находится частичное невыполнение заключенного договора. Например, при продаже квартир мошенники получают деньги, а бывшим собственникам жилье не предоставляют.

Нередко бывают случаи, когда злоумышленники принуждают к совершению сделки.

За прошлый год в России зафиксировано более 5,3 тыс. случаев мошенничества с жильем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники обокрали троих жителей Петербурга по одинаковой схеме.